طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، والجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق سواحل المحيط الأطلسي، وكذا الواجهة المتوسطية، وبروز رعد مع نزول بعض القطرات المطرية أو الزخات فوق كل من مناطق الأطلسين الكبير والمتوسط، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف والمنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة مع نزول قطرات محتملة بالأطلس الصغير، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة، والسواحل الوسطى، والجنوب والجنوب-الشرقي.

وستتراواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 8 و 14 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 24 درجة بالسهول الشمالية وأقصى جنوب البلاد، وما بين 25 و 32 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 14 و 19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.