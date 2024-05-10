إيداع مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سجن فاس

2024-05-10 / 23:11
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ع محياوي _ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر اليوم الجمعة، متابعة ثلاثة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهراء، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ضواحي فاس.

هذا و قد قررت محكمة جرائم المالية ، إيداع المتهمين الثلاثة السجن من أجل “تبديد أموال عمومية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات”، مع إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية ، بعدما اعتبر الوكيل العام للملك أن القضية جاهزة للحكم.

وتجدر الإشارة، أن توقيف المتهمين الثلاثة جاء على إثر شكاية وضعتها المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، كشفت من خلالها عن وجود تلاعبات خطيرة حول كيفية توزيع الكهرباء بالمدينة.

من بين المتهمين الرئيسي في هذه القضية، هو مستخدم سابق بنفس الوكالة، تمكن من الفرار خارج التراب الوطني، وذلك قبل أيام قليلة من الشكاية التي وضعتها المديرة العامة للوكالة أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية.

2024-05-10 / 23:11
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