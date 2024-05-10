المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة يهزم نظيره الجزائري برباعية نظيفة

حقق المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة، فوزا كبيرا على نظيره الجزائري برباعية نظيفة، مساء الجمعة، على أرضية الملعب البلدي لبركان، برسم ذهاب الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بدومنيكان.

وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من إيناس أبو الشريف في الدقيقة 32، رميساء ماري إحسان في الدقيقة 41، وفاء بنطهري في الدقيقة 51 ، وحنان سهول (ضد مرماها) في الدقيقة 58.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سيجرى يوم الجمعة المقبل 17 ماي، بملعب سالم مبروكي بالعاصمة الجزائر.