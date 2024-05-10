صفرو.. الرقم الاخضر يطيح بعون سلطة متلبسا بتلقيه رشوة

هبة بريس _ فاس

علمت “ هبة بريس ” من مصادرها الخاصة، أن عناصر الضابطة القضائية بمفوضية أمن صفرو أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة صفرو عون سلطة برتبة ” شيخ ” بمنطقة للايزة تابع لمقاطعة سيتي مسعودة التي تعرف فوضى كبيرة لأعوان سلطتها ، اليوم الجمعة 10 ماي الجاري في حالة اعتقال من أجل الاتهام برشوة قدرها 1000 درهم.

هذا وقد تمت إحالة المتهم من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق الذي قرر ايداعه السجن المحلي بصفرو وإدراج ملفه في جلسة تحقيق ثانية يوم 14 ماي المقبل.

وحسب ذات المصادر، فقد أطاح الخط الأخضر بعون السلطة المذكور ، في الوقت الذي إبتز فيه مواطنا بالمدينة نظير حصوله على وثيقة خطوبة، إذ تم توقيفه في حالة تلبس أثناء تسلمه رشوة بمبلغ 1000 درهم، قرب باشوية صفرو وذلك خلال كمين نصب له بتنسيق بين المبلغ وعناصر الشرطة، تحت الإشراف المباشر مع ممثل النيابة العامة المختصة.

وظل المشتبه فيه يماطل الضحية كلما تردد عليه لقضاء غرضه الإداري في الحصول على شهادة الخطوبة لعقد قرانه، قبل أن يطالبه بدفع رشوة مقابل الحصول على حق من حقوقه الإدارية ولنا عودة لمشاكل بعض المقاطعات وأعوان سلطتها وباشا المدينة خارج التغطية.