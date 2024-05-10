درك الحوز يفكك عصابة اجرامية ” خطيرة” وهذا ما تم حجزه

تمكنت مصالح الدرك الملكي بتامصلوحت باقليم الحوز، في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة 10 ماي، من تفكيك عصابة خطيرة تنشط في الاتجار في المخدارت والسرقة بالعنف .

وجاء توقيف افراد العصابة ، بعد كمين محكم لعناصر الدرك تم تنفيذه في ساعات متأخرة من صباح اليوم الجمعة ، بمكان تواجد العصابة وعدد افردها سبعة أشخاص ، بدوار اولاد يحي بجماعة تامصلوحت، حيت تمت محاصرتهم رغم المقاومة باستعمال الأسلحة البيضاء ، وتمت السيطرة على الوضع، واعتقال افراد العصابة السبعة وحجز اسلحتهم.

العملية أسفرت عن حجز اربع دراجات نارية متحصل عليها عن طريق السرقة، لا سيما بطريق تامصلوحت وطريق الشريفية، الى جانب كمية من المخدرات تتوزع بين مخدر الكيف وطابا والاقراص المهلوسة.

وتضيف المصادر ان العناصر الدركية وقبل انتهاء عملية توقيف ونقل افراد العصابة الذين تتراوح اعمارهم بين 24 و 28 سنة، ضبطوا زعيم العصابة خلال محاولة التحاقه بوكر العصابة، حيث تمت مطاردته بدوره واعتقاله، وحجز كيلوغرامين من مخدر الشيرا بحوزته.

وقد تمت احالة جميع المعتقلين على مركز الدرك بتامصلوحت، حيث تم وضع المعنيين بالامر رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث، الى حين موعد عرضهم على النيابة العامة ومتابعتهم بالمنسوب اليهم.