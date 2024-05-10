بوريطة يستقبل وفدا بيروفيا من حكومة بيورا الجهوية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، وفدا من حكومة بيورا الجهوية بالبيرو.

وأكد حاكم جهة بيورا، إرنستو نيرا ليون، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين المغرب والبيرو وتنويع مجالات التعاون الثنائية، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يزخر بها البلدان.

وفي هذا الإطار، أشار السيد نيرا ليون إلى أن التوقيع، يوم الثلاثاء الماضي بالداخلة، على اتفاقية التوأمة بين مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب وحكومة بيورا الجهوية، يشكل تجسيدا ملموسا للتعاون متبادل المنفعة بين المغرب والبيرو.

من جانبه، أبرز البرلماني وعضو الكونغرس البيروفي، إدواردو كاستيو ريفاس، بصفته ناطقا باسم حزب القوة الشعبية في بيورا وعضوا في مجموعة دعم وتأييد مبادرة الحكم الذاتي المغربية، أهمية هذه التوأمة التي من شأنها إعطاء زخم جديد للعلاقات بين البلدين اللذين يحتفلان بالذكرى الستين لعلاقاتهما الثنائية.

وتهدف اتفاقية التوأمة، التي تم توقيعها خلال الزيارة التي قام بها وفد من حكومة بيورا الجهوية لجهة الداخلة-وادي الذهب، إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشكلت زيارة الوفد البيروفي إلى جهة الداخلة-وادي الذهب فرصة للاطلاع على أهم المشاريع المهيكلة بالجهة، والدينامية التنموية والتقدم الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة على كافة الأصعدة.