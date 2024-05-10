مفاجآت في قائمة منتخب البرازيل لكوبا أمريكا

كشف دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن القائمة التي سيخوض بها بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، والتي ستقام خلال شهري حزيران/ يونيو وتموز/يوليو المقبلين، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 16 منتخبا.

ويغيب عن القائمة المعلن عنها لاعب الهلال السعودي نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في نهاية العام الماضي، بقطع في الرباط الصليبي.

وكان نيمار نجم السيليساو قد خضع في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في بيلو هوريزونتي لعملية جراحية “ناجحة” بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

كما يغيب عن قائمة البرازيل كل من ريتشارليسون مهاجم توتنهام، كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد، ماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون، جابرييل خيسوس مهاجم أرسنال وبريمر، مدافع يوفنتوس، ومالكوم مهاجم الهلال السعود.

فيما شهدت حضور ميليتاو ورودريغو وفينيسيوس جونيور من ريال مدريد إضافة إلى بيرالدو وماركينيوس من باريس سان جيرمان فيما اعتمد دوريفال جونيور على الثلاثي اليسون بيكر وايدرسون وبينتو في حراسة المرمى.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي) – بينتو (أتليتكو باراناينسي).

الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – دانيلو (يوفنتوس) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – جابريل ماجاليس (أرسنال) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – يان كوتو (جيرونا) – لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان) – ويندل (بورتو).

الوسط: لوكاس باكيتا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – أندريس بيريرا (فولهام) – جواو جوميز (ولفرهامبتون).

الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – رافينيا (برشلونة) – رودريجو (ريال مدريد) – جابريل مارتينيلي (أرسنال) – سافيو (جيرونا) – إندريك (بالميراس) – إيفانلسون (بورتو).