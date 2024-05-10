مات وعاد إلى الحياة بسطات…وأخيرا يُسلّم روحه لخالقها

محمد منفلوطي_ هبة بريس

عاشت مدينة سطات حدثا استثنائيا وصفه كثيرون بالمعجزة، ذلك الحدث المتعلق بقصة رجل قيل أنه مات وعاد إلى الحياة وأدخل قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بعدها، ليمكث فيه حوالي يوم ونصف تقريبا، قبل أن يسلم روحه لخالقها عصر اليوم الجمعة حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة الطويجين بمدينة سطات.

صدق من قال : “وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ”…

هي معجزة ربانية لرجل مشهود له بالطيبوبة والعمل الجاد خلال مساره المهني كموظف سابق ببلدية مدينة سطات…قيل إنه فارق الحياة خلال اليومين الماضيين بعد أن استيأس الأطباء من حالته…حينها حُمل على وجه السرعة صوب منزله، وهناك، ظلت أسرته ومعها ابنه يتابعان وضعه الصحي، قبل أن ينتشر خبر وفاته….

شُيدت الخيم، وتبادل المعزون العزاء فيما بينهم، وظلت النسوة ترددن مناقب الرجل ليلا ويبكين على فرقه حسرة وألما…

جِيء بمستلزمات الدفن، وما أن شرعوا في تغسيله حتى عادت الروح من جديد لتدب في جسد الرجل….

صُدم الجمْع، وصُدم ابنه الذي وقف مذهولا من هول المفاجأة فسارع إلى نقله صوب قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني.

كانت حالة الرجل حرجة بحسب تصريحات لابنه، بعد أن تلقى سلسلة من العلاجات بالعديد من المصحات الخاصة، وما أن تدهورت صحته بشكل ملحوظ، حتى نصحه الأطباء بنقله صوب منزل أسرته لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا..

لكنه وبعد فترة قيل أن والده فارق الحياة بعد أن قاموا بمعاينته، ليتم ربط الاتصال بكافة أسرته ومعارفه، فانتقل الجميع، ونصبت خيام العزاء، وانخرط سكان الحي في طهي الكسكس للمعزين…

وفي صباح اليوم، انخرط الجميع في الاستعدادات لمراسيم دفن الجثة، بدءا بعملية الغسل، قبل أن يتفاجأ الجميع بعودة الروح من جديد إلى جسد الرجل، ليتم نقله صوب مستشفى الحسن الثاني بسطات على وجه السرعة حيث أُدخل قسم العناية المركزة حيث لازال يتلقى العلاجات الضرورية…

وأخيرا، وشاءت الأقدار، أن يُسلّم الفقيد روحه لخالقها عصر اليوم الجمعة، وكأنه كان ينتظر هذا اليوم المبارك ليصلى عليه ويدعو له الناس بالثبات والمغفرة…

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