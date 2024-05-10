مصرع شخص في حادث سير مأساوي ضواحي تطوان (صور)

هبة بريس – مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه اليوم الجمعة، نتيجة حادثة تصادم عنيف بين دراجة نارية كان على متنها وشاحنة، وذلك مستوى الطريق الرابطة بين دار اقوباع ووادلار بضواحي تطوان.

وقالت مصادر محلية إن الضحية كان يقود الدراجة النارية قبل أن يصطدم بشاحنة من الحجم الكبير اسفر عن انقلابهما بمنحدر خطير مما تسبب في وفاة سائق الدراجة النارية .

وانتقلت عناصر الدرك الملكي الى عين المكان فور اخطارها بالحادث حيث قامت بفتح محضر لتحديد المسؤوليات .

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