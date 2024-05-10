تقارير.. مبابي يوقع على عقد انضمامه لريال مدريد

مبابي يحسم مستقبله مع “باريس” في فيديو رسمي

2024-05-10 / 19:57
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حسم الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي بشكل رسمي مستقبله مع باريس سان جرمان، وذلك بإعلانه الجمعة رحيله في نهاية الموسم عن نادي العاصمة المتوج معه مؤخراً بلقب الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال مبابي في فيديو نشره على إنستغرام “إنه عامي الأخير في باريس سان جرمان، لن أمدد (العقد) وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة

وأضاف النجم الواعد “سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس الأحد” ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وستكون مباراة الأحد ضد تولوز الظهور الأخير لمبابي بين جماهير سان جرمان لأن المباراتين الأخيرتين الأربعاء ضد نيس (مؤجلة من المرحلة 32) ومتز خارج “بارك دي برانس”.

2024-05-10 / 19:57
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