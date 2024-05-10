مظاهرات في عدة مدن مغربية تتضامن مع سكان غزة

هبة بريس / وكالات

شارك آلاف المغاربة بعدة مدن بالمملكة عقب صلاة الجمعة للأسبوع الـ31 على التوالي، في وقفات منددة باستهداف مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأعلن المشاركون تضامنهم مع فلسطين، لا سيما قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ نحو 8 أشهر مخلفا آلاف الضحايا المدنيين.

وحذر المشاركون من الاستمرار في استهداف رفح، ومن أي اجتياح بري.

وردد المتظاهرون في الوقفات شعارات تدعم فلسطين وصمود شعبها خاصة في غزة، ومنها: “يا شهيد ارتاح، سنواصل الكفاح”، و”غزة، رمز العزة”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”.