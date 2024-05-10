ThunderB, a small tactical unmanned aerial vehicle (UAV), by Israeli company BlueBird is displayed during the 8th International Conference and Exhibition on Unmanned Systems (UVID) at the avenue conventions and events centre in Israel's Airport City on November 07, 2019. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

صحيفة فرنسية..المغرب يتجه ليتحول إلى مصنّع للطائرات العسكرية بدون طيار

2024-05-10 / 18:30
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هبة بريس / الرباط

قالت صحيفة فرنسية إن المغرب يتجه ليتحول إلى مصنّع للطائرات العسكرية بدون طيار بفضل تعاون مع إسرائيل.

ونقلت “لوموند” أن شركة إسرائيلية شيدت منشأة في الرباط ستبدأ تشغليها قريبا لإنتاج طائرات بدون طيار أثبتت قدرتها في ساحات المعارك.

وتقول الصحيفة ان المغرب سيصبح قريبا عضوا في مجموعة الدول الأفريقية التي تصنع طائرات عسكرية بدون طيار.

وتنقل الصحيفة أن الخبرة الإسرائيلية المقدمة للمغرب ستأتي من شركة BlueBird Aero Systems وهي تابعة لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة.

وتنقل “لوموند” أن الطائرات التي ستصنع في المغرب هي نماذج WanderB و ThunderB، وفقا لآشر فريدمان، المدير الإسرائيلي لمعهد “إبراهيم أكورد” للسلام.

2024-05-10 / 18:30
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‫6 تعليقات

  5. عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة تقدم وازدهار في الصناعات السيارات والآن صباعة الطائرات الحربية مما سيعطي قفزة نوعية جيدة واستراتجية بتقنيات حديثة .

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