143 دولة تدعم منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة
هبة بريس – وكالات
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب “انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة” مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
6 تعليقات
143 دولة والعدد قابل الارتفاع ..
نريد من الأمم المتحدة منح العضوية لدولة فلسطين..
وحق الفيتو من سيعترض عليه ..؟!؟؟؟
الظلم والاحتقار لدولة فلسطين ولا من مجيب..
اللهم بارك 143 دولة رقم قياسي ..
هادي راها غير الوصاية من الجمعية لمجلس الأمن.
أما المعقول فهو الفيتو.
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل.
الزطازن كيضحكو على العالم و لكن امر الله فوق الجميع.