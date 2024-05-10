رصد أزيد من ملياري درهم لتوسيع مطار طنجة ابن بطوطة

هبة بريس – مكتب طنجة

تتولى جماعة طنجة مهمة إنجاز البنية التحتية الطرقية والربط متعدد الوسائط اللازم لربط مطار ابن بطوطة بمختلف المراكز ذات الأهمية بمدينة طنجة وذلك وفق الاتفاقية المتعددة الأطراف التي تم التصديق عليها خلال دورة شهر ماي العادية .

وستاهم جماعة طنجة بحصة مالية بقيمة 13 مليون درهم لتمويل إنجاز مشروع تطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة بطنجة ، حيث ستبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 2.28 مليار درهم بما فيها مساهمة عدد من المتدخلين والشركاء المؤسساتيين .

ويضم المشروع المزمع إنجازه على مساحة تناهز 199 هكتارا، إنشاء البنية التحتية الأساسية التي تهم موقف للطائرات ومنحدرات التوصيل على مساحة تقارب 160 ألف متر مربع وإنشاء وتوسيع سياج المطار بطول 6 كيلومترات الى جانب إحداث صالة ركاب إجمالية على مساحة تقارب 55 ألف متر مربع، وإنشاء برج مراقبة جديد بتجهيزاته المصاحبة، غلى جانب تهيئة طريق جديدة مؤدية للمطار وموقف للسيارات بسعة تصل إلى 1400 سيارة.