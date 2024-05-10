المغربي فؤاد فقيري يتوج بالجائزة الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات

هبة بريس

توج المخترع المغربي فؤاد فقيري بالجائزة الكبرى للنسخة الـ 38 للمعرض الدولي للاختراعات “وورد جونيوس كونفوسيون” الذي نظم بالعاصمة اليابانية طوكيو يومي 9 و10 ماي الجاري.

وتفوق فقيري خلال هذا الحدث الذي توج خلاله أيضا بالميدالية الذهبية على نخبة من المخترعين من حوالي 15 دولة يمثلون على الخصوص تايوان وكوريا واليابان.

ويتعلق مشروع المخترع المغربي الذي كان الممثل الافريقي والعربي الوحيد خلال هذا المعرض بجهاز لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة دو مردود أفضل من الطاقة الشمسية والريحية، وهي تكنولوجيا جديدة سيتم انتاج نماذجها الأولية.

ويهدف هذا الجهاز لتوليد طاقة كهربائية ضخمة وخضراء ومستدامة، وهو عبارة عن آلة بأحجام مختلفة تعمل على تحويل طاقة الجاذبية والطاقة المغناطيسية القوية إلى طاقة ميكانيكية تتحول إلى طاقة كهربائية نظيفة.

وقال فقيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الاختراع حاز على اعتراف دولي بالشرق الأوسط خلال المعرض الدولي للاختراعات بالكويت، واعتراف آخر بمعرض جنيف، فضلا عن تكريس هذا الاعتراف الدولي بمعرض طوكيو الذي تمكن خلاله من احراز ميدالية ذهبية والتتويج بالجائزة الكبرى.

وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في تغيير ملامح توليد الطاقة نظرا لما تمثله من أهمية في حماية البيئة والحفاظ عليها، مسجلا أنه سيساهم في تقليص نسبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري بأكثر من 60 إلى 70 بالمائة في الـ20 سنة المقبلة .

وكان المخترع المغربي قد توج بالميدالية الذهبية للمعرض الدولي للاختراعات بالكويت في فبراير الماضي، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه خلال المعرض الدولي للاختراعات بجنيف في أبريل الماضي.

وحصل فقيري على براءة الاختراع المتعلقة بتصميم جهاز توليد الطاقة الكهربائية النظيفة في 30 نونبر 2023.