بعد “شر كبي أتاي”.. توقيف صاحب أغنية “شر كبي هواي”
ع محياوي _ هبة بريس
على خطى صاحبا الأغنية المثيرة للجدل “شر كبي أتاي”، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حسب مصدر هبة بريس، من توقيف “الرابور”، صاحب أغنية “شر زيدي كبي هواي”، الملقب بـ”لافا مافيا”، على خلفية الأغنية التي أثارت ضجة واسعة داخل الأوساط الإفتراضية وهو شقيق صاحب أغنية ” شر كبي أتاي ” .
هذا وقد أحالت الشرطة القضائية، حسب ذات المصدر، على أنظار النيابة العامة أول أمس الأربعاء المتهم الموقوف على ذمة التحقيق معه، بسبب ما تتضمنه الأغنيه من كلمات مسيئة ومهينة تستهدف مؤسسات الدولة.
وجاء توقيف صاحب الأغنية، بعد الجدل الذي خلفه العمل بسبب كلماته المخلة بالحياء والتي تطاول فيها على مجموعة من المؤسسات، الأمر الذي عجل باعتقاله.
واعتمد صاحب الأغنية على نفس اللحن الذي تضمنته “شر كبي أتاي”، حيث تعمد إصدارها مباشرة بعد الحكم على شقيقه صاحب أغنية “شر كبي أتاي”.
هذا وتجدر الإشارة ، أن القضاء أدان مؤخرا ، صاحبا أغنية “شر كبي أتاي” بأربع سنوات حبسا نافذا سنتين لكل واحد منهما وغرامة 500 درهم، بعد الشكايات التي تقدمت بها عدة جمعيات بسبب الكلمات المخلة بالحياء التي تضمنتها الأغنية.
7 تعليقات
هذي ولات دكتاتورية وبسالة حاكرين غير على الذكور و النساء السنة كاملة مكين غير الرقص على التيك توك مكينش لي هضر معلهم
La liberte
العز للمؤسسات الحكومية
في انتظار شي خوهم آخر يدخل للحبس
عائلة ديال الفسوق و الفجور و الرذيلة
التربية الناقصة
عندما يصبح الامي والجاهل يتباها بالفن والابداع نسقط في المحظور والابداع الذي يسسء للمجتمع والمؤسسات بشكل مباشر وعنيف. الحمد لله على حضور الامن والقضاء ولولاهما لاصح كل مهرج فنانا واديبا وتشكيليا
بنادم معندو مايكل في الزنقة اللهم الحبس كلشي خالص ومضمون غير يسمعوهم دارو لكليم لتبريد كلشي يدير مونتف
نعم هادشي مزيان ولاكن خاص. هادوك اصحاب المحتوى القبيح الفاسد الي عامر بالعري اشنو. نظكم فيهم كايعلمو غير الرذيلة. والله. اعينا منهم من. اهنا انا كاناشد المسؤولين باش. يعتاقلو كلشي. باش. الاخرين. ياهذو. العبرة. ويتوقفو
يجب الحزم ثم الحزم لان البعض أصبح يظن باسم الحرية انه له الحق في كل شيء وهذا غير صحيح!
يجب تنقية الشعب من هؤلاء الغير الصالحين وإبعادهم وسجنهم مدة الحياة لانه اتضح بأن امثالهم لم يتغيروا بعد دخولهم السجن عدة مرات.