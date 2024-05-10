حريق ضخم يطال قيسارية بمدينة برشيد ” صور”

2024-05-10 / 12:14
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محمد منفلوطي- هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس ان حريقا مهولا اندلع بقيسارية ابن خلدون بوسط مدينة برشيد، خلف خسائر بالعديد من المحلات التجارية، ضمن واقعة استنفرت لها المصالح الأمنية والسلطات المحلية، وكافة المتدخلين.

وأضافت ذات المصادر، أن الحريق الذي لازالت التحقيقات جارية حول تحديد أسبابه وإحصاء خسائره، خلف حالة من الهلع بين صفوف مرتفقيه وتجارة والساكنة المجاورة.

من جهتها تجندت عناصر الوقاية المدنية للعمل على اخماد الحريق، فيما تكلفت فرق البحث والتحري بفتح تحقيق فوري في الواقعة للوقوف عن اسباب اندلاع الحريق تفاديا لتكراره مجددا، وهو التحقيق الذي تم تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

2024-05-10 / 12:14
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