جاستن وهايلي بيبر ينتظران مولودهما الأول

2024-05-10 / 10:40
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هبة بريس – وكالات

شاركت عارضة الأزياء هايلي بالدوين (27 عاماً) مجموعة من الصور على حسابها “انستغرام”، معلنةً أنها وزوجها جاستن بيبر (30 عاماً) ينتظران طفلهما الأول معاً.

كما نشرت مقطع فيديو من تجديد نذورها، وهي ترتدي فستاناً أبيض طويلاً، يسلط الضوء على بطنها المنتفخ، وقامت بتضمين بعض الصور وهي تقف مع جاستن في أحد الحقول، بحيث يقف زوجها خلفها محيطاً ذراعيه حول بطنها، ويستعرضان خواتم الزفاف المتطابقة.

هذا عقد الزوجان قرانهما في سبتمبر 2018 في محكمة بمدينة “نيويورك” بعد شهرين فقط من خطوبتهما.

2024-05-10 / 10:40
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