أحمد العوضي: “رجوعنا أنا وياسمين عبد العزيز أمر خاص جدًا”

هبة بريس – متابعة

أكد الفنان المصري أحمد العوضي، أن عودته لطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، أمر خاص جدًا.

وأضاف “العوضي”، في بيان صحفي نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل ما قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، وقلت قبل كده إنها حبي الوحيد، وبيننا حب كبير وصل لكل إخوتنا وصدّقوه، وكلامنا واعترافنا بحبنا حتى بعد الانفصال معناه أن الطلاق ليس انتهاء الحب، ولكن معناه انتهاء النصيب”.

وعن حقيقة عودتهما، قال: “لكن رجوعنا هو أمر خاص جدًا جدًا جدًا بيننا، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها، وكانت رسالتنا لبعض قدامكم أن كلًا منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر”.

وتابع: “لكن لو ربنا أراد لنا الرجوع ستتحقق إرادته بذلك، وإن تعذّر الرجوع فتلك إرادته أيضًا، وإجابة عن السؤال: (كل واحد منكم بيحب التاني ما بترجعوش ليه؟)، فإجابتي هي السؤال نفسه: (لو هي كده ما كنا رجعنا فعلاً)، ولكن كما قلت هي أمور خاصة جدًا جدًا”.

وواصل العوضي في بيانه: “عهدنا بكم وعهدكم بنا كان الاحترام في العلاقة، وكذلك الاحترام في الانفصال، أنا مقدّر كل مشاعر إخوتي الذين حبّوا حبنا لبعض، لكن رجاءً كما قدّرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدّروا قرارنا بالانفصال فهو نصيب، ولو قدمنا لكم نموذجًا طيبًا في الحب فنحن كذلك قدّمنا لكم نموذجًا طيبًا في أخلاق النهايات، إعمالاً لقول الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم)”.

وختم الفنان المصري، قائلاً: “شكرًا لمشاعركم الجميلة وسعيكم إلى الخير، وإن دل هذا فهو يدل على طيب أصلكم، وكرم أخلاقكم، وربنا يعمل إللي فيه الخير، وأخيرًا، كانت وستظل ياسمين هي الحب الوحيد والصادق في حياتي”.