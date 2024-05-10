واقعة تسمم غذائي جديدة تستنفر سلطات مراكش

هبة بريس – مراكش

استنفرت واقعة تسمم غذائي جديدة، السلطات المحلية والأمنية بمدينة مراكش، مساء أمس الخميس.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب مصدر محلي، الى تناول 4 تلاميذ وجبة سريعة من أحد “السناكات” بمنطقة المحاميد، قبل أن يشعروا بمغص شديد على مستوى البطن.

ونقل التلاميذ الأربعة وهم من منطقة الزلزال و يتابعون دراستهم بأحد الداخليات بمنطقة المحاميد، الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وشخصت إصابة التلاميذ بتسمم غذائي ، استدعت فتح تحقيق مع محل الوجبات السريعة للكشف عم المتفاصيل الكاملة للواقعة.