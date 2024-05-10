طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس الحار بالسهول الشمالية والوسطى وكذا بجنوب الأقاليم الصحراوية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق سواحل المحيط الأطلسي و كذا الواجهة المتوسطية، مع نزول بعض القطرات المطرية والتي يمكن أن تكون مرفوقة بالرعد، وذلك بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة، السواحل الجنوبية والأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بكل من من مرتفعات الأطلس و الريف و بالهضاب العليا، وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 24 و 30 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 21 و 28 درجة بكل من المرتفعات، ومنطقة طنجة و بالسواحل الوسطى و الجنوبية للمحيط الأطلسي، وما بين 37 و 42 درجة بمناطق الغرب، اللوكوس، الشاوية، هضاب الفوسفاط و والماس، سهول تادلة، الحوز ، إضافة إلى شرق و جنوب الأقاليم الصحراوية، و ستكون ما بين و 28 و 36 درجة بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة.