يوروبا ليغ.. ليفركوزن يتأهل إلى المباراة النهائية

هبة بريس / رياضة

تأهل فريق باير ليفركوزن الألماني إلى نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، بعد تعادله مساء الخميس بهدفين لمثلهما أمام ضيفه روما الإيطالي، على أرضية ملعب باي أرينا في ليفركوزن برسم إياب مباراة نصف النهائي.

ويواجه ليفركوزن، الذي استفاد من مجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-2)، فريق أتالانتا الإيطالي الفائز على مرسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة (1-1 ذهابا).