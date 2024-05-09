إنزال شرطي بمنتجع سيدي بوزيد لإحباط عملية تهجير إلى القارة العجوز

مصباح أحمد – الجديدة

على إثر معلومات دقيقة وثمينة وفرتها الاستخبارات المدنية، المعروفة اختصارا ب”الديستي”، أوقفت المصالح الأمنية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لدى الامن الإقليمي للجديدة، في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، جراء تدخل تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، 20 مرشحا للهجرة السرية، من وسط منتجع سيدي بوزيد، الكائن جنوب عاصمة دكالة.

هذا، وقد تمت عملية إيقاف المرشحين للهجرة السرية، التي أجرتها المصالح الشرطية، والتي كانت على متن 4 دوريات محمولة، وبحضور عناصر الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، صاحبة الاختصاص الترابي، والتابعة لسرية الدرك الملكي للجديدة، من داخل “فيلا” كائنة بالشارع الرئيسي، عند المدخل الشمالي لمنتجع سيدي بوزيد، قدوما عبر الطريق الساحلية، من مدينة الجديدة، والذين كانوا ينتظرون حلول ساعة “الصفر” ليلا، لمغادرة أرض الوطن، عبر مياه المحيط الأطلسي، إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض الموسط، على متن 3 زوارق مطاطية ذات محركات، حجزها المتدخلون الأمنيون المستنفرون، في الإنزال الأمني، إلى جانب حوالي 40 برميلا من البنزين، ومعدات أخرى.

إلى ذلك، فقد جرى نقل المرشحين الموقوفين على متن 4 دوريات أمنية، إلى مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، حيث وضعهم المحققون، بتعليمات نيابية، تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث معهم حول ظروف وملابسات عملية التهجير، والاتجار بالبشر، والتي تم إحباطها، في الوقت المناسب، عندما كانت في مراحلها ولمساتها الأخيرة، وذلك جراء المعلومات الدقيقة والثمينة، التي وفرتها مصالح “الديستي