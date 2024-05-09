هيئة : نظمنا 2900 مظاهرة دعما لغزة منذ 7 أكتوبر

هبة بريس

أعلنت هيئة ، الخميس، تنظيمها 2900 مظاهرة دعما لغزة بمدن المملكة، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني المحاصر في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ، في بيان، إنها “منذ 7 أكتوبر 2023 نظمت 2900 مظاهرة بمختلف مدن وقرى المغرب خلال جُمَع طوفان الأقصى وباقي محطات التضامن”.

وأضاف البيان أن من “ضمن تلك المظاهرات 610 مسيرات شعبية في أحياء متفرقة بمختلف مدن المغرب، و10 وقفات مركزية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط”.

بجانب “20 موكبا بالسيارات والدراجات، بالإضافة إلى تنظيم 85 محاضرة وندوة فكرية مركزية لمتابعة المستجدات في معركة طوفان الأقصى والتحسيس والتوعية والتعريف بالقضية”، وفق البيان.

وأوضح أن “مواقع التواصل الاجتماعي لا تقل أهمية عن الضغط الشعبي في الواقع والشوارع، فكانت مبادرة ’أنا مغربي عيدي فلسطيني’ التي دعت الهيئة إلى إحيائها في عيد الفطر وشارك فيها مواطنون من 50 مدينة، إلى جانب النشاط الإعلامي المتواصل بالنصرة والدعم والإسناد، والنشاط الفني الداعم للقضية والمندد بسياسة التطبيع”.

ودعت الهيئة الشعب المغربي إلى مواصلة التضامن والنصرة حتى توقف العدوان وإسقاط التطبيع.