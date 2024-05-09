الكعبي يقود أولمبياكوس اليوناني إلى نهائي “كونفرنس ليغ”

2024-05-09 / 22:47
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هبة بريس / رياضة

قاد الدولي المغربي أيوب الكعبي، فريقه أولمبياكوس اليوناني إلى نهائي مسابقة “كونفرنس ليغ”، بثنائية نظيفة أمام ضيفه أستون فيلا الإنجليزي مساء الخميس، على ملعب يورغيوس كارايسكاكيس في أثينا ضمن إياب نصف النهائي.

وواصل الكعبي تألقه اللافت رفقة أولمبياكوس بهدفين خلال هذه المباراة في الدقيقتين 10 و78، بعدما كان قد سجل ثلاثية “هاتريك” في لقاء الذهاب الخميس الماضي.

وعقب هذا الفوز يمكن أولمبياكوس من حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، التي ستقام يوم 29 ماي الجاري ضد فيورنتينا الإيطالي في العاصمة اليونانية أثينا.

2024-05-09 / 22:47
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