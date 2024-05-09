ابتدائية مراكش تعلن عن أحكامها في قضية التشهير ب ” دنيا باطما “

ادانت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، بالحكم على المصممة سهام بادة الشهيرة بـ”سلطانة” بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع أدائها لمطالب مدنية بقيمة 10 ألف درهم لفائدة ابتسام ودنيا بطمة، مع براءة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان .

الحكم القضائي جاء على خلفية الشكاية التي تقدمت بها دنيا وابتسام بطمة عام 2019 ضد حقوقي الفنانة وسعيدة شرف وسهام بادة اتهمتهم فيها بـ”إدعاء وقائع زائفة بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير”.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام قد تقدمتا، في غشت من السنة الماضية ،بشكاية جديدة ضد الفنانة سعيدة شرف والمؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ”رضا ولد الشينوية”.

وكشف مصدر مطلع، أن الشقيقتين، تابعتا الفنانة المغربية على خلفية قضية حساب “حمزة مون بيبي”، فيما وجهتا للمؤثر تهم “السب والقذف والتشهير والابتزاز”.