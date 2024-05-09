شرطي إيطالي يتلقى طعنة غادرة على يد مهاجر مغربي

ع اللطيف الباز- هبة بريس

تعرّض رجل أمن إيطالي برتبة ضابط، لطعنة غادرة بواسطة سكين على يد مهاجر مغربي يبلغ 37 عامًا في مدينة ميلانُـو، استدعت نقله على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بعاصمة لومبارديا قصد العلاج.

مصادر مطلعة أفادت هبة بريس بأن دورية أمنية كانت تقوم بعملها الاعتيادي على مستوى نفوذ الدائرة التابعة لها قبل أن تتلقى توجيها من قسم المواصلات بالمنطقة الأمنية بميلانُـو، بعد إشعار من عدد من السكان يطلبون تدخلا أمنيا مستعجلا قصد إيقاف شخص أحدث الفوضى بمحطة القطار لامبراطي فضلا عن تهديده الجدي للمارة بسلاح أبيض كان بحوزته.

وأضافت المصادر ذاتها أن الدورية نفذت التعليمات على وجه السرعة وانتقلت إلى مكان وجود المشتبه فيه بمحطة لامبراتي، شمال غرب المدينة قصد وضع حد لتهديداته الحقيقية للمارة؛ إلا أن المشتبه فيه أصاب ضابط شرطة الدورية بواسطة السلاح الأبيض على مستوى البطن مخلفا جروح بليغة ، في ظروف شكلت موضوع بحث تمهيدي.

وأوضحت مصادر هبةبريس بأن الدورية الأمنية تمكنت من السيطرة على المشتبه فيه، الذي كان في حالة هيجان، وإيقافه مع حجز السلاح الأبيض، فضلا عن نقل الشرطي إلى المستعجلات مستشفى نيغواردا بميلانُـو، و حالته الصحية إلى حدود الآن خطيرة.

وأمرت المدعي العام التابع لاستئنافية ميلانُـو بفتح بحث قضائي تمهيدي من قبل عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعاصمة لومبارديا، لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة. من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أنه يتابع “بقلق” تطور الحالة الصحية لنائب مفتش الشرطة كريستيان دي مارتينو.