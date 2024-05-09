“الحجوي”..هناك مفاوضات جارية مع روسيا لتوقيع “عقود تعاون”

2024-05-09 / 19:36
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صرح المسؤول بوزارة السياحة يونس الحجوي، أمس الأربعاء، بأن هناك مفاوضات ومناقشات جارية مع روسيا في المجال السياحي، معربا عن أمله في توقيع عقود تعاون بين البلدين في المستقبل القريب.

وقال الحجوي في تصريحات لـ”سبوتنيك” على هامش قمة “إيه آي إم” للاستثمار بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إن “هناك مفاوضات ومناقشات جارية مع الجانب الروسي في مجال السياحي”.

وأضاف: “نأمل في التوقيع على عقود تعاون في المستقبل القريب، لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية الروسية إلى المغرب، وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي”.

وأكد الحجوي على “أهمية الترويج للمغرب كوجهة سياحية في روسيا، حيث يحظى المغرب بشعبية كبيرة بين السياح الروس، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الساحلية”.يقول الحجوي لسبوتنيك

2024-05-09 / 19:36
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