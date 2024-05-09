وفاة أطر تربوية في حادثة سير ضواحي الرباط تصل البرلمان
وجهت البرلمانية تهامي سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء حول ،التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة المعنية، اتخاذها لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها المواطنات والمواطنون على الطرق ببلادنا، والحيلولة دون تكرار حدوث حالات مماثلة في المستقبل.
جاء ذلك ؛ على إثر حادثة سير مأساوية بالطريق الرابطة بين العرجات والرباط والتي ذهب ضحيتها ثلاثة أطر تربوية وسائق أثناء عودتهم من مهمة تربوية بنواحي مدينة مكناس
وأوضحت البرلمانية، أن “الطريق السيار الرابطة بين القنيطرة وسلا، تعرف عملية إصلاح وتقوية المقطع الطرقي، وبسبب غياب علامات التشوير على طول المقطع سواء الأرضية وإشارات التنبيه العمودية لوجود أعمال الصيانة، ناهيكم عن غياب الإنارة، وضيق الطريق، ووجود منعرجات خطيرة واستعمال الطريق من طرف الشاحنات الكبيرة، والتي تجعل القيادة بها خطيرة والحوادث بها كثيرة، الأمر الذي يعمل على تأزيم وضع السياقة لدى مستعملي هذه الطريق، وخاصة أثناء الليل”.
وتابعت أن “الطريق الرابطة بين العرجات والرباط بالقرب من محطة الأداء سيدي علال البحراوي على بعد حوالي 1 كلم (1000 متر) من منطقة العرجات، صباح يوم الأحد 05 ماي 2024، عرفت حادثاً خطيراً ومأساوياً، تمثل في اصطدام شاحنتين من الحجم الكبير وسيارتين خفيفتين، ذهب ضحيته ثلاثة أطر تربوية وسائق أثناء عودتهم من مهمة تربوية بنواحي مدينة مكناس، حيث لقوا حتفهم على الفور، حيث تشير المعطيات التي نتوفر عليها إلى أنّ العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14 شخصا
9 تعليقات
خالص العزاء و المساواة لاهاليهم و لكل معارفهم نسال الله لهم جميعا واسع الرحمة و المغفرة و لكل المصابين ندعو بالشفاء العاجل
خالص العزاء و يارب تقبلهم في فسيح جناتك
اي نعم هناك تقصير في هده الطريق ولاكن يبقى القضاء والقدر نسال الله العفوة والعافية
هناك تقنيات غير جاهزة علا هدا ااطريق التي كانت السبب في هدا الحادث المئسوي ويبقى قضاء الله وقدره
في ذالك الطريق الرابطة بين العرجات والرباط يكثر فيها حوادث السير الخطيرة التي تؤدي إلى بعض الأحيان إلى الوفاة..
في ذالك الطريق الرابطة بين العرجات والرباط يكثر فيها حوادث السير الخطيرة التي تؤدي إلى بعض الأحيان إلى الوفاة..
اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطة الآمنة بفتح تحقيق جدي للوصول إلى الحقيقة لهذه الحادثة الأليمة التي ذهب ضحية الركاب الأبرياء الذين لاذنب لهم.
في الثأني السلامة وفي العجلة الندامة هذه هي نتيجة السرعة المفرطة التي تسبب الموت في بعض الأحيان .