أول جامعة أوروبية تستجيب لمطالب المحتجين تجاه إسرائيل

هبة بريس /. وكالات

قررت جامعة بروكسل الحرة، الخميس، تعليق مشروع بحثي تكنولوجي مع شركاء إسرائيليين، إلى جانب مراجعة جميع المشاريع الأخرى التي بها مشاركة إسرائيلية، وذلك تحت الضغط الطلابي بسبب الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسل “الحرة”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيسة جامعة بروكسل للإذاعة البلجيكية، آنيمي شاوس، قولها، الأربعاء، إن الجامعة ستقدم شكوى للشرطة ضد الطلاب المشاركين في احتجاج شابه العنف على الحرب الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك الاعتداء على رئيس اتحاد الطلاب اليهود.

وذكرت لهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الموجهة للناطقين بالفرنسية “ستُقدم شكوى بسبب وقوع أعمال عنف لاسيما العنف ضد رئيس (اتحاد الطلاب اليهود في بلجيكا). ولا أستطيع التسامح مع ذلك”. وأضافت شاوس أن الشكوى ستطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال.

وتابعت أن الهدوء عاد إلى حرم الجامعة، الثلاثاء، بعد تدخل الأجهزة الأمنية لوقف ما قال شهود لوسائل إعلام محلية إنه اعتداء على رئيس اتحاد الطلاب اليهود، مع ترديد هتافات معادية للسامية من جانب عدد قليل من المتظاهرين.

وندد اتحاد الطلاب اليهود في بلجيكا بالاعتداء. ولم يصب رئيس الاتحاد بجروح خطيرة.

وقالت صحيفة “لو سوار” البلجيكية إن الطلاب ما زالوا يشغلون بعض مناطق الجامعة وإن الحوار بينهم وبين الجامعة مستمر. وليست هناك خطط فورية لإخراج الطلاب المعتصمين.

وشهد عدد من الدول الغربية مؤخرا احتجاجات واعتصامات نظمها طلاب جامعيون مؤيدون للفلسطينيين، وحدثت أسوأ الاضطرابات في بعض الجامعات الأميركية.