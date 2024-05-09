أخنوش: أزيد من 10.5 مليون مغربي يتوفرون على “أمو تضامن” وتدفع الدولة اشتراكاتهم

هبة بريس

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن 3.5 مليون عائلة مغربية تضم أزيد من 10.5 مليون مواطن تتوفر على “أمو تضامن” وتدفع الدولة اشتراكاتهم.

وأضاف أخنوش، أن حكومته منحت العمال غير الأجراء الحق في الاستفادة أيضا من التأمين الإجباري على المرض، وهو مطلب مجموعة من الفئات المهنية التي كانت محرومة منه في السابق رغم قدرتها على الأداء، إضافة إلى “أمو الشامل” للأشخاص الذين لديهم قدرة على الأداء.

كما أشار إلى أن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، شكل ثورة اجتماعية حقيقية في بلادنا، موضحا أن الهدف الأساسي منه هو الحفاظ على كرامة المواطنين، حيث أن هناك 3 ملايين و600 ألف أسرة، تضمن أكثر من 12 مليون شخص يستفيدون من دخل شهري لا يقل عن 500 درهم.

وذكّر رئيس الحكومة في معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين، بأن استفادة جميع المغاربة من التغطية الصحية بدون استثناء يعد إنجازا تاريخيا يحسب لهذه الحكومة، التي نفذت التوجيهات السامية لجلالة الملك.