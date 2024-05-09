حيار: منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة “لحظة تاريخية فارقة”
هبة بريس
وصفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار،، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، باللحظة “التاريخية الفارقة” في تعامل التشريع الوطني مع هذه الفئة الاجتماعية.
وأكدت حيار، في معرض كلمتها بالندوة الصحفية المنعقدة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الخطوة تشكل « قفزة نوعية على المستويات الاجتماعية والحقوقية ».
وأضافت أن هذه البطاقة، التي تم الاشتغال عليها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، تضمن العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية وشبه الطبية، مشيرة أن هذا المرسوم سيساعد كثيرا في وضع معايير موضوعية لكي يستفيد الأشخاص المعنيون من الخدمات المقدمة
3 تعليقات
منح هده البطاقة لهم ستسهل الكتير من العراقيل في طريقهم الايدارية وغيرها
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ واش مجانية إيوا تما بقينا راه الشخص المعاق معاق في بلده إذا لم تتح البطاقة التطبيب المجاني للمعاقين الفقراء طبعا فلافائدة ترجى منها و عدمها خير من وجودها
سبحان الله، الحاجة لي خاصها تكون من الضروريات واجبارية على الحكومة مثلها مثل الدول الاخرى، درتو هاذ البطاقة فحال زعما راكم درتوا شي معجزة.