معجزة بسطات…مات وعاد إلى الحياة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

صدق من قال : “وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ”…

هي معجزة ربانية لرجل مشهود له بالطيبوبة والعمل الجاد خلال مساره المهني كموظف سابق بمدينة سطات…قيل إنه فارق الحياة ليلة أمس بعد أن استيأس الأطباء من حالته…

حُمل على وجه السرعة صوب منزله، وهناك، ظلت أسرته ومعها ابنه يتابعان وضعه الصحي، قبل أن ينتشر خبر وفاته….

شُيدت الخيم، وتبادل المعزون العزاء فيما بينهم، وظلت النسوة ترددن مناقب الرجل ليلا ويبكين على فرقه حسرة وألما…

جِيء بمستلزمات الدفن، وما أن شرعوا في تغسيله حتى عادت الروح من جديد لتدب في جسد الرجل….

صُدم الجمْع، وصُدم ابنه الذي وقف مذهولا من هول المفاجأة فسارع إلى نقله صوب قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني حيث لازال لحد كتابة هذه الأسطر ينتظر الفرج.

ابنه وفي اتصال هاتفي بهبة بريس، قال إن حالة والده جد حرجة بحسب تقارير طبية، بعد أن تلقى سلسلة من العلاجات بالعديد من المصحات الخاصة، وما أن تدهورت صحته بشكل ملحوظ، حتى نصحه الأطباء بنقله صوب منزل أسرته لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا..

لكنه وبعد فترة قيل أن والده فارق الحياة بعد أن قاموا بمعاينته، ليتم ربط الاتصال بكافة أسرته ومعارفه، فانتقل الجميع، ونصبت خيام العزاء، وانخرط سكان الحي في طهي الكسكس للمعزين…

وفي صباح اليوم، انخرط الجميع في الاستعدادات لمراسيم دفن الجثة، بدءا بعملية الغسل، قبل أن يتفاجأ الجميع بعودة الروح من جديد إلى جسد الرجل، ليتم نقله صوب مستشفى الحسن الثاني بسطات على وجه السرعة حيث أُدخل قسم العناية المركزة حيث لازال يتلقى العلاجات الضرورية…