أخنوش وبنسعيد يفتتحان الدورة الـ29 للمعرض الدولي للكتاب

2024-05-09 / 16:56
0

هبة بريس

افتتح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 19 ماي الجاري.

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، التي تحل عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) ضيف شرف، بحضور، على الخصوص، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وشخصيات من عالم السياسة والدبلوماسية والثقافة والإعلام.

هذا وتعرف هذه الدورة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنطيرة، وجهة الرباط سلا القنيطرة وجماعة الرباط، مشاركة 743 عارضا يمثلون 48 بلدا.

2024-05-09 / 16:56
0

مقالات ذات صلة

أصالة تنفي انفصالها عن زوجها وتعلق: “حب عمري ونور…

2024-05-09 / 13:29

نرجس الحلاق تعلن إغلاق مشروعها وتعلق: “بنادم جهل”

2024-05-09 / 10:10

الموت يفجع الفنان المصري كريم عبد العزيز في والدته

2024-05-09 / 09:28

إسبانيا.. حفظ قضية اتهام المغنية شاكيرا بالتهرب الضريبي

2024-05-08 / 14:52

الفنانة لمياء الزايدي تنعي والدها: “فقدت أصدق حب في…

2024-05-08 / 14:22

تتويج الإنتاجات الدرامية والكوميدية لـsnrt بمهرجان مكناس

2024-05-08 / 12:52

هل انفصلت الفنانة أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

2024-05-08 / 12:02

مصدر يكشف سبب غياب زوجة لمجرد عن زفاف شقيقها

2024-05-08 / 09:31

“أنا عربي” …أغنية جديدة للفنان “يوري مرقدي” تدعو للوحدة…

2024-05-07 / 22:57

والد باطما: “المشاكل اللي كدوز منها دنيا عمرني ننساها”

2024-05-07 / 13:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى