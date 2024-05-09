القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة .. بوريطة يتباحث مع عدد من رؤساء الوفود

هبةبريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بنيروبي، مباحثات مع عدد من رؤساء الوفود، على هامش أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، التي تحتضنها العاصمة الكينية.

وخلال هذه المباحثات، بحث بوريطة مع رؤساء الوفود العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية، ويمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة التي ستنكب، بالأساس، على إعلان نيروبي حول الأسمدة وصحة التربة بإفريقيا.

ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا-الأمم المتحدة محمد عروشي، وسفير المغرب في كينيا عبد الرزاق لعسل.