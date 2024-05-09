الحكومة تصادق على منح “بطاقة إعاقة” لذوي الاحتياجات الخاصة

2024-05-09 / 14:30
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هبة بريس – الرباط

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته.

وسيدخل المشروع حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.

2024-05-09 / 14:30
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‫3 تعليقات

  2. لهم الاولوية في اعانتهم من اي واحد فينا وفي كل شيء يريدونه يكفيهم دوي الاحتياجات الخاصة

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