بعد ضجة لقاح “استرازينيكا”.. بايتاس يطمئن المغاربة

2024-05-09 / 14:00
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هبة بريس – الرباط

طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المغاربة، بعد ضجة سحب لقاح استرازينيكا لتسببه في أعراض جانبية خطيرة.

وأكد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن جميع اللقاحات لا يتم استعمالها الا بعد مصادقة اللجان العلمية المختصة بهذا الموضوع.

هذا ويشار الى أن شركة الأدوية البريطانية السويدية أقرت في وقت سابق بأن اللقاح يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

2024-05-09 / 14:00
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‫11 تعليقات

  6. نريد من الحكومة ان تستغني من هذه التلقيحات التي أصبحت مضرة بالصحة وأصبح المواطن يشتكي منها.

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  7. منذ استعمال هذآ التلقيح الذي أصبح يشكل خطر على الصحة؛ والمواطن يعاني من صمت ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل في من كان مسببا في ذالك.

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  9. أي اطمئنا الذي تتحدث عنه ؟؟؟ انا أتكلم عن نفسي منذ استعمالها وأنا أعاني من آلام في الظهر والركبتين والشكوى لله عز وجل.

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