أصالة تنفي انفصالها عن زوجها وتعلق: “حب عمري ونور حياتي”

2024-05-09 / 13:29
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هبة بريس – متابعة

نفت الفنانة السورية، أصالة، الشائعات المتداولة بخصوص انفصالها عن زوجها فائق حسن.

وقامت أصالة بنشر صورة لها وهي تقبل زوجها وعلقت على الصورة بقولها: “يا دنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك- فائق حسن”.

وكانت أصالة، قد أثارت جدلا واسعا حول انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعدما قامت بحذف جميع صورها معه، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”.

2024-05-09 / 13:29
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