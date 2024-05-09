مآساة تهز الزمامرة .. “بيدوفيل” يغتصب الأطفال ويعذبهم والأمن يعتقله

أوقفت المصالح الأمنية بسيدي بنور ، يوم أمس الاربعاء 8 ماي الجاري، شخص ” بيدوفيل “كان مبحوثا عنه، في قضية اختطاف طفل تتحدر أسرته من خميس الزمامرة.

وقد جرى اليوم الخميس تسليم الموقوف إلى مصالح الدرك الملكي زمامرة للاختصاص المكاني ، لإجراء التحقيقات وتقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة ، حيت ان المتهم ذو سوابق عدلية منها حادث مشابه تمت ادانته فيه بخطف و اغتصاب اطفال.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإقليم سيدي بنور قد أصدر مذكرة بحث وطنية في حق المتهم بتهمة اختطاف واحتجاز طفل لمدة أسبوع داخل ” كوخ ” بخلاء ومارس عليه التعذيب الجسدي والنفسي واعتداءات جنسية متكررة، وتعريضه لجروح في أنحاء من جسده .

و اكدت مصادر امنية ان الوكيل العام باستئنافية الجديدة بعد اطلاعه على النازلة، لم ياخذ بالشهادة الطبية المرفقة بالشكاية ( 23 يوما ) بل أعطى تعليمات صارمة وواضحة بإنجاز خبرة طبية لكشف كل الاعتداءات التي تعرض لها الطفل وهو ماتم فعلا ليلة امس 7 من ماي بمستشفى محمد الخامس بالجديدة بعد مرافقة الطفل من طرف الدرك الملكي بحضور والديه.

وقد دخلت عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية على خط القضية لمؤازرة الطفل والأبوين، في حين ان هناك تخوف من يكون ” بيدوفيل ” قد ارتكب جرائم مماثلة على أطفال اخرين ، وهذا ما ستكشف عنه التحقيقات في النازلة .