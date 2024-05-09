وزارة مزور تكشف تفاصيل صفقة “السيارات الفاخرة”
هبة بريس – الرباط
خرجت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن صمتها، بخصوص الأخبار المتداولة حول اقتناء 4 سيارات فارهة، تفوق 480 مليون سنتيم.
ونفت الوزارة صحة الأخبار المتداولة، مشيرة الى أن الأمر يتعلق بطلب عروض مفتوح تم نشره على بوابة www.marchespublics.gov.ma ، يحمل رقم 4/24/MTNRA.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن طلب العروض هذا يهم اقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من نوع Berline وقيمتها الإجمالية 1.273.104 درهم و0 1 سيارات من النوع الهجين قيمتها الإجمالية 2.479.908 درهم.
و يأتي طلب العروض هذا في إطار تجديد حظيرة سيارات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي لم يتم تجديدها منذ عدة سنوات مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف الصيانة وتقادم السيارات.
و إزاء جميع هذه الادعاءات الزائفة، شددت الوزارة على أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ المتابعات القانونية اللازمة للتصدي لهذا النوع من الادعاءات والأخبار الكاذبة التي من شأنها تضليل الرأي العام”.
تعليق واحد
نعم السيارات الفاخرة بالصحة والراحة والمواطن مسكين يقترض من البنك لأضحية العيد لك الله يامواطن ياالشعب المغربي ولاكن عندااله سنجتمع من غير هذه الاشياء الله غالب