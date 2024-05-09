وزارة مزور تكشف تفاصيل صفقة “السيارات الفاخرة”

هبة بريس – الرباط

خرجت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن صمتها، بخصوص الأخبار المتداولة حول اقتناء 4 سيارات فارهة، تفوق 480 مليون سنتيم.

ونفت الوزارة صحة الأخبار المتداولة، مشيرة الى أن الأمر يتعلق بطلب عروض مفتوح تم نشره على بوابة www.marchespublics.gov.ma ، يحمل رقم 4/24/MTNRA.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن طلب العروض هذا يهم اقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من نوع Berline وقيمتها الإجمالية 1.273.104 درهم و0 1 سيارات من النوع الهجين قيمتها الإجمالية 2.479.908 درهم.

و يأتي طلب العروض هذا في إطار تجديد حظيرة سيارات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي لم يتم تجديدها منذ عدة سنوات مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف الصيانة وتقادم السيارات.

و إزاء جميع هذه الادعاءات الزائفة، شددت الوزارة على أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ المتابعات القانونية اللازمة للتصدي لهذا النوع من الادعاءات والأخبار الكاذبة التي من شأنها تضليل الرأي العام”.