نرجس الحلاق تعلن إغلاق مشروعها وتعلق: “بنادم جهل”

2024-05-09 / 10:10
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هبة بريس – فن

أعلنت الفنانة المغربية، نرجس الحلاق، اغلاق مشروعها بمدينة الدار البيضاء.

وذكرت الحلاق في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”، أنها أغلقت صالون الحلاقة والتجميل التي افتتحته قبل أشهر بمدينة البيضاء، بسبب خلافات مع صاحب المحل.

وأضافت الحلاق في الفيديو: “بغيت نقوليكوم على الصالون غادي نسدو فمرة، وقعو مشاكل مع الشخص لي كريت من عندو الصالون، لي خرجو فيه بزااف العيوب، ماشي مشكل هانية، أصلا البعد، والمشاكل كل نهار وبنادم جهل، المهم هذا المكتاب”.

2024-05-09 / 10:10
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‫3 تعليقات

  1. وعلاش هاذي ماتحاكم بهذا القذف لبني آدام وراه عيب ولاو بعض الإناث يصرون على القذف والشتم أتجاه الرجال علانية لاحسيب ولارقيب ها للي تقول رجال كلهم ولاد سواسية ها للي تقول رجال كلهم بحال بحال وهاذي بلاحشمة بلا حياء بن آدام جاهل أكبر جاهل هو اللي ينطق بالتفهات ويتنكر للدين ديالو

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  3. وما شأننا نحن المرجو منكم نشر ما يفيد العامة وليس اخبار تافهة عن أشخاص لا تعني الناس امورهم لا من بعيد ولا من قريب والسلام

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