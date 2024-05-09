نرجس الحلاق تعلن إغلاق مشروعها وتعلق: “بنادم جهل”

2024-05-09 / 10:10
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هبة بريس – فن

أعلنت الفنانة المغربية، نرجس الحلاق، اغلاق مشروعها بمدينة الدار البيضاء.

وذكرت الحلاق في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”، أنها أغلقت صالون الحلاقة والتجميل التي افتتحته قبل أشهر بمدينة البيضاء، بسبب خلافات مع صاحب المحل.

وأضافت الحلاق في الفيديو: “بغيت نقوليكوم على الصالون غادي نسدو فمرة، وقعو مشاكل مع الشخص لي كريت من عندو الصالون، لي خرجو فيه بزااف العيوب، ماشي مشكل هانية، أصلا البعد، والمشاكل كل نهار وبنادم جهل، المهم هذا المكتاب”.

2024-05-09 / 10:10
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