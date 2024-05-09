في الهند.. أراد إهداء شقيقته خاتم وتلفاز فقت.لته زوجته

هبة بريس – وكالات

قتلت سيدة هندية زوجها بمساعدة أشقائها، لسبب غريب وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبحسب موقع “NDTV”، فإن الجريمة وقعت في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، مشيرة إلى أن تفاصيلها تعود عندما أراد زوجها تقديم هدية لشقيقته بمناسبة حفل زفافها، وهي عبارة عن خاتم ذهب وشاشة تلفاز، ما تسبب بنشوب خلاف بين الزوجين.

ووفق التقرير، تطور الخلاف بينهما ما دفع الزوجة إلى استدعاء إخوتها الذين أقدموا على ضرب الزوج بالعصا.

ونُقل الضحية إلى المستشفى بحالة خطيرة، وما لبث أن فارق الحياة، فيما ألقت الشرطة الهندية القبض على الجناة، وما زالت تحقّق في القضية.