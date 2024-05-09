الموت يفجع الفنان المصري كريم عبد العزيز في والدته

هبة بريس – فن

توفيت سهير عبد العزيز والدة الفنان المصري كريم عبد العزيز، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفنان.

وأشار البيان إلى أنّ الجثمان سيشيّع اليوم الخميس من مسجد “الرحمن الرحيم” في طريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وأضاف البيان: “نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء”.