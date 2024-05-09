الموت يفجع الفنان المصري كريم عبد العزيز في والدته
هبة بريس – فن
توفيت سهير عبد العزيز والدة الفنان المصري كريم عبد العزيز، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفنان.
وأشار البيان إلى أنّ الجثمان سيشيّع اليوم الخميس من مسجد “الرحمن الرحيم” في طريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.
وأضاف البيان: “نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء”.
8 تعليقات
نسأل الله تعالى ان يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويها ورزقها الصبر والسلوان…
اللهم اغفر لها وارحمها برحمتك الواسعة….
نسأل الله تعالى أن يحسن عاقبة الأمور..
كل نفس ذائقة الموت اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نحن كشعب مغربي نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة إنا لله وإنا إليه راجعون.