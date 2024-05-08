الريال يسقط بايرن ميونخ بثنائية

قلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه بايرن ميونخ وهزمه بنتيجة 2/1 على ملعب سانتياغو برنابيو مساء الأربعاء ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لم يحافظ الفريق البافاري على تقدمه بهدف اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68.

وتألق المهاجم الإسباني خوسيلو الذي شارك بديلا في الدقيقة 81 ليسجل هدفين في شباك بايرن ميونخ بالدقيقتين 88 و91 ليتأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال للمرة 18 في تاريخه.

وسيلتقي العملاق المدريدي صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 مرة في المباراة النهائية مع بوروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح بباريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة بنتيجة /1صفر.

في المقابل فشل بايرن ميونخ في كسر عقدة الفريق المدريدي بعدما تعادل معه ذهابا بنتيجة 2/2، ليخرج خال الوفاض هذا الموسم بعدما خرج مبكرا من كأس ألمانيا، وخسر لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة.