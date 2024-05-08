شرطة أمستردام تقمع بعنف متظاهرين متضامنين مع فلسطين

هبة بريس /. وكالات

قمعت شرطة مكافحة الشغب الهولندية، الأربعاء، متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين بينما كان عناصرها يتحركون لإزالة حواجز أقيمت داخل حرم الجامعة الرئيسية في أمستردام والذي يشهد اضطرابات منذ الإثنين.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قنوات محلية عشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب وهم ينهالون بالضرب بالهراوات على مجموعة من المتظاهرين خلال إخلائهم منطقة أمام مبنى بينينغاستيوس في وسط مدينة أمستردام.

وأظهرت صور بثتها قناة “آيه تي 5” المحلية الشرطة وهي تعتقل عددا من المتظاهرين الذين بلغ عددهم بضع مئات.

وأظهرت الصور أيضا الشرطة وهي تحيط بمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين بقوا في الحرم الجامعي قبل أن تفرقهم، بينما كانت جرافة تزيل المواد المستخدمة لإقامة الحواجز.