هدم فيلات فخمة بمنطقة الفحص أنجرة ضواحي طنجة ( صور)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أقدمت السلطات الإقليمية بالفحص أنجرة، على هدم بنايات سكنية عبارة عن “فيلات” شيدت فوق وعاء عقاري محفظ باسم الجماعة السلالية بمنطقة عين زيتونة( نوينوش) بجماعة البحراويين التابعة ترابيا لإقليم الفحص أنجرة .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد شرعت السلطات المحلية بالاقليم ، في هدم الفيلات بشكل كلي بعد إشعار أصحاب البنايات المعنية بقرار الهدم، حيث يتعلق الأمر بست “فيلات” شيدت بطريقة غير قانونية .

وجاء قرار السلطات الإقليمية بهدم البنايات “فيلات خمة” بعد سلكها المساطر القانونية والقضائية اللازمة, اذ من المتوقع أن يتم فتح تحقيق معمق من قبل السلطات المختصة قصد الكشف عن حيثيات وظروف تشييد تلك البنايات في المنطقة التي شملها قرار الهدم.