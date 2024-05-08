“الطالبي العلمي” يجري مباحثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية

هبة بريس / الرباط

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جلبير فوسون هونغبو الذي يقوم بزيارة للمملكة إلى غاية 9 ماي الجاري.

وذكر بلاغ للمجلس أن المباحثات ركزت على الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما ما يتعلق بورش الدولة الاجتماعية الذي يعد تجربة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتطرق الطالبي العلمي، خلال هذه المباحثات، للاختصاصات الموكولة لمجلس النواب والمتمثلة أساسا في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مبرزا دور المجلس في مواكبة ورش الدولة الاجتماعية.

من جهته، يضيف البلاغ، أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية بنتائج زيارته للمملكة وبالإصلاحات الاجتماعية التي تشهدها. وأكد أنه يقدر عاليا الاستراتيجية الاجتماعية للمغرب التي تطمح إلى ضمان رفاهية الجميع دون استثناء.

كما سلط هونغبو الضوء على التزام المملكة المغربية باحترام وتعزيز الحقوق الاجتماعية الأساسية ونجاعة الحماية الاجتماعية، مبرزا أهمية دور البرلمان والبرلمانيين في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ذات الصبغة الاجتماعية