تأجيل محاكمة الأساتذة المتعاقدين إلى 24 يوليوز المقبل

هبة بريس / الرباط

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة الأساتذة “المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح إلى غاية 24 يوليوز القادم

ويتابع الأساتذة العشرة ، على خلفية احتجاجات سابقة بالعاصمة الرباط،

.وأدين الأساتذة ال10 ابتدائيا نهاية شهر يناير المنصرم، بعام موقوف التنفيذ، بتهم جنائية تتضمن “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه،والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.