تأجيل محاكمة الأساتذة المتعاقدين إلى 24 يوليوز المقبل
هبة بريس / الرباط
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة الأساتذة “المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح إلى غاية 24 يوليوز القادم
ويتابع الأساتذة العشرة ، على خلفية احتجاجات سابقة بالعاصمة الرباط،
.وأدين الأساتذة ال10 ابتدائيا نهاية شهر يناير المنصرم، بعام موقوف التنفيذ، بتهم جنائية تتضمن “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه،والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.
3 تعليقات
كل التضامن مع الأساتذة المتعاقدين..
الأساتذة الموقوفين سيحل مشكلهم ..
لقد سبق لي أن نبهت عن ما سيحدث من طرف هذه الفئة من الأساتذة المتعاقدين لأنهم في البداية كانو يطالبون بالتوفيق أيام بنكيران وعندما تمت الإستجابة لهم وتوظيفهم في إطار ماسمي بالتعاقد واجهوهم بالرفظ وطالبوا إخوانهم بعدم القبول لذالك لكن الأغلبية كان لها رأي ٱخر فقامت بتقديم طلباتها في المديريات التابعة لوزارة التعليم فتم قبولهم مما دفع الٱخرين بالإحساس بالشمنة وهم كانو يرغبون بأن يبقوا يكونون كتلة مجتمعة لهزم مخطط وزارة التعليم الإطاحة بالتعاقد في السنة الموالية نفس الأشخاص تقدموا بالطلبات فينة بعد سنة والوزارة ستقطب هؤلاء دون علمها بأنهم يشكلون كتلة ويريدون تحقيق هدفهم لا المخابرات المغربية ولا أي جهاز لم يدرك قوة هذا التحالف الذي أصبح اليوم يشكل كتلة قوية قد تؤدي بتعليم أبناؤنا الى الهلاك فعلى الوزارة المسؤولة على القطاع حماية وظمان تعليم أبناؤنا هذا الكلام سوفةلن يعجب هذه الفئة فهدفهم أصبح واضح وهو هدم مابناه أجدادنا