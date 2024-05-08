إسرائيل تعلن مقتل “قائد القوة البحرية” لحماس

2024-05-08 / 19:04
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، أنه قتل قائد القوة البحرية لحماس في مدينة غزة، أحمد علي.

وقال الجيش إن سلاح الجو قتل القائد العسكري بطائرة تابعة لسلاح الجو “بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وسلاح البحرية”.

وأضاف أن علي كان “يدير مشاريع للقوة البحرية لحماس في القطاع.. وروّج خلال الحرب لنشاطات هجومية استهدفت أراضي إسرائيل” وقطاع غزة.

وقال إنه على مدار الأسابيع الأخيرة “عمل على الترويج لارتكاب عمليات إرهابية بحق قوات جيش الدفاع التي تتصرف في ممر وسط قطاع غزة”.

2024-05-08 / 19:04
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